Окупанти збираються підривати боєприпаси просто навпроти енергоблоку ЗАЕС - Енергоатом

Російські військові планують розпочати "утилізацію" боєприпасів.
Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції.
Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати «утилізацію» боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС. Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС.