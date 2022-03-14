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Окупанти збираються підривати боєприпаси просто навпроти енергоблоку ЗАЕС - Енергоатом

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Окупанти збираються підривати боєприпаси просто навпроти енергоблоку ЗАЕС - Енергоатом

Вікіпедія

Російські військові планують розпочати "утилізацію" боєприпасів.

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції. 

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram. 

"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати «утилізацію» боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС. Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС.

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