Окупанти збираються підривати боєприпаси просто навпроти енергоблоку ЗАЕС - Енергоатом

Російські військові планують розпочати "утилізацію" боєприпасів.

Російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати "утилізацію" боєприпасів прямо на майданчику станції.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

"У найближчу годину окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, планують розпочати «утилізацію» боєприпасів прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС. Іншими словами, божевільні рашисти збираються підривати боєприпаси прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС.