Окупанти здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах: в ОП розповіли про наслідки

Понад мільйон абонентів залишилися без електроенергії.
У суботу, 22 жовтня, армія Російської Федерацію здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Станом на 14:10 внаслідок ракетних ударів відключено:
- в Хмельницькій області 672 000 абонентів,
- в Миколаївській області - 188 400,
- у Волинській області - 102 000,
- Черкаській області - 242 000,
- в Рівненській області - 174 790,
- в Кіровоградській області - 61 913,
- в Одеській - 10 500".
"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження. Світло буде! Не забувайте про економію", - наголосив предсавник ОП.
Українським силами ППО вдалося знищити 18 ворожих ракет.
Масштабна повітряна тривога 22 жовтня
Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.
У Хмельницькому зранку прогримів вибух. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області. Окупанти влучили у об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах.
У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.
Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.
Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.
Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення.
Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.