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Окупанти здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах: в ОП розповіли про наслідки

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Окупанти здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах: в ОП розповіли про наслідки

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Понад мільйон абонентів залишилися без електроенергії.

У суботу, 22 жовтня, армія Російської Федерацію здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 14:10 внаслідок ракетних ударів відключено:

  • в Хмельницькій області 672 000 абонентів,
  • в Миколаївській області - 188 400,
  • у Волинській області - 102 000,
  • Черкаській області - 242 000,
  • в Рівненській області - 174 790,
  • в Кіровоградській області  - 61 913, 
  • в Одеській - 10 500".

"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження. Світло буде! Не забувайте про економію", - наголосив предсавник ОП.

Українським силами ППО вдалося знищити 18 ворожих ракет.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня 

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.

У Хмельницькому зранку прогримів вибух. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області. Окупанти влучили у об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах.

 У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова. 

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення. 

Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2381
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