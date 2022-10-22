Окупанти здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах: в ОП розповіли про наслідки

У суботу, 22 жовтня, армія Російської Федерацію здійснила масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Станом на 14:10 внаслідок ракетних ударів відключено:

в Хмельницькій області 672 000 абонентів,

в Миколаївській області - 188 400,

у Волинській області - 102 000,

Черкаській області - 242 000,

в Рівненській області - 174 790,

в Кіровоградській області - 61 913,

в Одеській - 10 500".

"Фахівці одразу починають ремонтні роботи на місцях ураження. Світло буде! Не забувайте про економію", - наголосив предсавник ОП.

Українським силами ППО вдалося знищити 18 ворожих ракет.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Ракети вдалося збити під час двох серії "тривог". Про успішну роботу ППО повідомили і на Львівщині.

У Хмельницькому зранку прогримів вибух. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області. Окупанти влучили у об'єкти інфраструктури в Шепетівському і Хмельницькому районах.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Двіча за день атакували росіяни Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнеського району зникло електроживлення.

Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.