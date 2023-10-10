Окупанти здійснюють мілітаризацію дітей на захоплених територіях – Федоров

Ворог має намір повністю мінити свідомість молодого покоління.
Російські загарбники продовжують мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях. Вони одягають їх військову форму та дають в руки зброю.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
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Як відзначив очільник Мелітополя, в Костянтинівці школярі з "кадетського класу", який контролює росгвардія, присягнули на вірність країні-агресору.
"В Мелітополі відкривають "дом юнармії" – військово-патріотичного руху, що займається мілітаризацією і військовою підготовкою дітей", – акцентував Федоров.
Крім того, російських силовиків залучають до спортивних подій. Так, у Мелітополі на честь дня народження диктатора Володимира Путіна росгвардійці провели тренування для дітей
"Окупанти міняють свідомість наших дітей – вчиняють найстрашніший злочин щодо України. Всі причетні до цього мають бути покарані", – підсумував Іван Федоров.
Нагадаємо, росіяни у Маріуполі затримали трьох 9-класників. Їх звинувачують в екстремістських діях.
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