Окупанти зіштовхнулись з несподіваними проблемами на фронті через власну пропаганду - ISW

Багато новоприбулих не має бажання вчитися воювати, оскільки вони впевнені у легкій перемозі.

Російські окупаційні війська зіштовхнулись з незвичною проблемою через активну роботу пропаганди у РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики послались на неназваного російського військового блогера, який стверджує, що суттєва кількість новоприбулих російських військовослужбовців-контрактників мають нереалістично оптимістичні упередження щодо бойових дій в Україні та прибувають на схід України з повною впевненістю в тому, що російські війська легко перемагають у бою.

Блогер жаліється, що багато новоприбулих не має бажання вчитися воювати, оскільки оброблені пропагандою, вони впевнені, що російські повітряні сили забезпечать повітряну підтримку та що відправлені на війну ув'язнені з російських тюрем переможуть Збройні сили України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські "воєнблогери" панікують через удари українських дронів.

Крім того, ми раніше інформували, що втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку.

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