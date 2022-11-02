Окупанти змінили тактику: експерт розповів, куди Росія спрямовує свої ракетні удари

Частка пошкоджених об'єктів енергосистеми коливається між 35% та 45%.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Росія почала завдавати ракетні удари по об'єктах генерації електроенергії в Україні, намагаючись вивести із ладу не самі електростанції, а трансформаторні підстанції, які видають від них електрику.
Про це він розповів 2 листопада під час брифінгу в "Укрінформ".
"Трохи змінили московські окупанти тактику: вони почали більше фокусувати ракети на об'єктах, які пов'язані з генерацією. Причому, вони не намагаються пошкодити самі об'єкти, бити по дамбах чи турбінах. Вони фокусують свої удари на трансформаторних підстанціях, які відповідають за видачу електрики зі станції", - наголосив Харченко.
Він також пояснив, що для відновлення електропостачання після таких ударів потрібно 10-15 годин, адже частини транспортної електричної мережі виявляються фактично знищеними.
Водночас експерт запевнив, що попри ворожі атаки українська енергосистема повністю керована, і відключення, які зараз застосовуються, є керованими.
Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури.
Внаслідок цього у низці областей та у Києві було відсутнє електро- та водопостачання. Стабілізаційні відключення світло тривають і сьогодні, 1 листопада.
Подібні атаки росіяни почали застосовувати від 10 жовтня.
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