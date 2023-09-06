Окупанти змінили тактику охорони Кримського мосту: деталі

Через атаки безпілотників росіяни змінили тактику охорони Кримського мосту. Зокрема, окупанти збільшили кількість суден прикордонної служби федеральної служби безпеки РФ.

Про це розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє Zn.ua.

За його словами, якщо раніше цей об’єкт охороняли лише один-три катери чи кораблі, то зараз там постійно перебуває п'ять-шість катерів та п'ять-шість кораблів.

"Іноді вони долучають військові кораблі, наприклад, сторожовий корабель "Питлівий", - розповів він.

Крім того, речник ВМС розповів, що через загрозу морських дронів росіяни припинили перевозити цивільні вантажі великими десантними кораблями. Вони намагаються ховатися за тимчасово окупованим Кримом чи в бухті Новоросійська.

"Вони відчувають небезпеку і ховаються чи за Кримом, чи у бухтах портів, де їх захищають бонові загородження. Також вони ховаються біля другої бази Чорноморського флоту РФ -Новоросійська", - повідомив Плетенчук.

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Нагадаємо, у ЗСУ пояснили, чому окупанти постійно перекривають Кримський міст. Так, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк каже, що таким чином окупанти намагаються не завдати переправі максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через атаки по них.

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