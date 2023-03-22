Окупанти змінюють напрямки своїх ударів: у ГУР розповіли, що стає головною ціллю для атак

Ворог переорієнтовує напрямки для завдання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

На прикладі ударів безпілотними літальними апаратами 17-18 березня та 21-22 березня він проаналізував тактику ворога.

"Потрапили в бази пально-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", - зазначив Скібіцький.

Він наголосив, кліматична зима вже закінчується, а Кремлю так і не вдалося зруйнувати українську енергосистему.

"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", - розповів заступник начальника ГУР Міноборони України.

Він також наголосив, що удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті критичні елементи інфраструктури, які нам необхідні для успішного ведення бойових дій. Він додав, що енергетика також залишиться серед цілей ворога.

"Залишаться також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні - ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", - каже Скібіцький.

Він не виключив, що під прицілом ворога можуть перебувати гідротехнічні та очисні споруди України, як про це раніше говорили в Повітряних силах.

"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде Російська федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу", - додає Скібіцький.

Він зазначив, що Росія постійно здійснює розвідку українських об'єктів, в тому числі космічну.

Нагадаємо,

Нагадаємо, вчергове, 22 березня, РФ завдала ракетного удару по житлових будинках в Запоріжжі. Наразі відомо про одного загиблого чоловіка та понад 30 поранених людей, серед яких є троє дітей.

Читайте також: