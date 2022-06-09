Окупанти змушують маріупольців їхати за "довідками" до фільтраційних таборів і стояти днями в чергах

Окупанти змушують маріупольців їхати за "довідками" до фільтраційних таборів і стояти днями в чергах

Для того, аби пересуватися містом і виїжджати з нього жителі Маріуполя повинні мати спеціальну довідку про проходження так званої фільтрації. Але і цю процедуру з видачею таких "документів" окупанти ускладнили для маріупольців.

Щоб отримати відповідну перепустку люди змушені чекати у чергах тиждень, а то й більше, а у випадку не проходження фільтрації, ризикують бути депортованими до Росії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в "Телеграмі".

"Окупанти зупинили практику проходження фільтрації всередині Маріуполя. Тепер всі, хто не пройшов фільтрацію, мають організованими автобусами їхати в фільтраційні табори в с. Нікольське або с. Безімене і там в пункті компактного розміщення очікувати по декілька днів на фільтрацію з ризиком бути депортованим до росії", - йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, самостійно можна пройти фільтрацію, виїхавши автівкою до м. Докучаєвськ Донецької області, але отримання перепустки на переміщення в окупаційнії "комендатурі" Маріуполя займає від тижня.

"Де-факто місто залишається зачиненим на виїзд навіть до росії", - зазначив він.

Крім того, біля в'їзду у місто окупанти майже демонтували стелу “Маріуполь”.

"Вартість будівництва цієї стели була 3,5 млн. грн, тому про відновлення навіть не йдеться. Росія - то руйнування та смерть", - зазначив радник мера.

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