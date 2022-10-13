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Окупанти змушують мелітопольців отримувати російські паспорти: вдаються до погроз

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Окупанти змушують мелітопольців отримувати російські паспорти: вдаються до погроз

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Змушують отримувати паспорти РФ працівників підприємств.

У тимчасово окупованому Мелітополі російська "влада" та колаборанти змушують місцевих мешканців отримувати російські паспорти. Загарбники продовжують кампанію примусової паспортизації.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.  

"Від містян, що вимушено пішли працювати на комунальні підприємства, якими керують колаборанти і зрадники, вимагають отримувати російські паспорти. Для цього примусом збирають особисті дані, навіть на фото записують", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, робітникам погрожують звільненням за відмову отримати паспорт агресорки Росії. "Окупантам понад усе потрібно, щоб Мелітополь хоч на відео пропагандистів виглядав як місто лояльне до РФ, де паспорт країни-агресорки дуже популярний", - зауважує Федоров.

Як повідомлялося, російські окупанти закрили для мешканців тимчасово захопленої Запорізької області виїзд через Крим, через Василівку - обмежили. Наразі у черзі перебуває понад чотири тисячі осіб. За останні 10 днів змогло виїхати менше 200 осіб.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
259
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