Окупанти змушують населення Маріуполя вдягати білі пов'язки, щоб дезорієнтувати ЗСУ

Окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами.

У Маріуполі, який намагаються окупувати російські загарбники, на мирних жителів окупанти почали вдягати білі пов'язки, щоб заплутати ЗСУ.

Про це повідомляє АЗОВ-Маріуполь.

"Окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами. За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Наголошуємо! Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку. Будьте обережні та не піддавайтесь на провокації ворога!", - звернулись в Азові до місцевого населення.

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