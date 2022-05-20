Окупанти змушують українських військовополонених збирати тіла загиблих - Денісова

Взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи.

Їх змушують збирати тіла загиблих українців.

Про це повідомляє уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, про те, що українських військових, які потрапили в полон окупантів, змушують збирати тіла, свідчить відеоролик, опублікований одним із пропагандистських російських Telegram-каналів.

На відео українських військових окупанти змушують відповідати, що нібито вони працюють на добровільній основі.

Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть "до встановлення діалогу" з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.

"Використовуючи працю українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 та 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - нагадала Денісова.

Нагадаємо, що російські волонтери допомогли втекти з території РФ пів сотні депортованих українців.

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