Окупанти знали і готувалися до наступу ЗСУ на Балаклію ще з липня - Reuters

Окупанти отримали розвідувальну інформацію про наступ ЗСУ на Балаклію ще в липні

Російські окупаційні війська знали про наступ українських військових в районі Балаклії в Харківській області і готувалися до нього ще з кінця липня. При цьому окупанти зазнали серйозних втрат, так і не втримавши місто.

Про це йдеться в документах, які були знайдені в колишньому штабі РФ в Балаклії, повідомляє Reuters.

Журналісти повідомили, що в записнику одного з офіцерів було написано, що у них був "перший серйозний виклик", коли українські військові 19 липня почали наступ на населений пункт Граково, що на півночі від Балаклії. У цей день російські окупанти зазнали втрат убитими 7 осіб, 39 були поранені, а ще 17 зникли безвісти.

Через кілька днів командир російських військ в Балаклії полковник Попов отримав документи від ФСБ, в яких вказувалося, що ЗСУ перекинули у район три ракетних системи залпового вогню HIMARS, а також знають про місце розташування складів боєприпасів і командного поста. Вже 24 липня полковник Попов вказував у документах про 12 загиблих в результаті роботи HIMARS".

Журналісти з'ясували, що такі втрати почали сильно знижувати бойовий дух окупантів, від чого почала страждати дисципліна. Один з командирів загону прийняв рішення відступити під час бою після того, як офіцер назвав його "ублюдком".

Вже наприкінці липня весь офіцерський склад окупантів був упевнений, що українські військові почали підготовку для наступу на Балаклію. При цьому окупанти відчували серйозні проблеми через брак техніки та особового складу. У документі від 30 Серпня вказується, що один з батальйонів має у своєму складі тільки 49 осіб замість 240, а одна з бригад резервістів була укомплектована на 23%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ на звільненій Харківщині затримала колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Також ми раніше інформували, що на Харківщині знайшли нове масове поховання воїнів ЗСУ.

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