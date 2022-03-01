Окупанти знищують регіон: голова Сумської ОДА звернувся до керівництва держави та ЗСУ

Живицький наголосив, що якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві.

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький звернувся до керівництва ЗСУ, влади та всіх громадян із проханням про допомогу. Він повідомив, що на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч ворожої техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні.

Про це 1 березня він повідомив у себе в Telegram.

Живицький наголосив, що якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. Він підкреслив, що сьогодні їх територіальна оборона − гола й боса − захищає 1 млн 100 мешканців Сумської області.

"Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами Байрактарів, забезпечити роботу по наземних цілях ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Джавеліни, Еллоу, будь-які протитанкові реактивні системи", - написав він.

Повний текст звернення:

Я, Живицький Дмитро Олексійович − голова Сумської державної адміністрації − керівник Сумської обласної військової адміністрації, рядовий запасу.

Я вперше за 6 днів війни в Україні і на Сумщині звертаюсь не до мешканців Сумської області, а до керівництва Збройних Сил України, до міністра оборони України, до голови Ради національної безпеки та оборони, я звертаюсь до всього цивілізованого світу, до президента кожної країни, яка вважає себе демократичною, я звертаюсь до всіх, кому небайдуже майбутнє України, Європи, всього світу.

На даний момент на Сумщину зайшло вже більше десятка тисяч техніки, важкого озброєння, систем залпового вогню, які курсують по території всієї області і знищують людей у нас в Україні.

Було обстріляне місто Охтирка, яке майже наполовину зруйноване. Сьогодні мародери російської так званої армії безчинствують на території всієї області. Але наша територіальна оборона тримає сьогодні усі населені пункти голими руками та лише з автоматами в руках, з коктейлями Молотова ми зупиняємо десятки і сотні ворожої техніки.

Сьогодні на території Сумської області прямо зараз заходять десятки, сотні російських Іскандерів, Градів, Ураганів, Буків, танків, БТРів, колони заправників, заходить така техніка, яку навіть місцеві мешканці не можуть ідентифікувати.

Ми розуміємо, якщо не буде підтримки сьогодні нашої армії Байрактарами, якщо не буде підтримки авіації, якщо не буде бомбардування цих цілей точними ракетами, якщо ми не зупинимо цю навалу на Сумщині, вони завтра будуть в Києві. І це проблема не тільки наша. Це проблема сьогодні всієї України, всієї Європи і всього цивілізованого світу.

Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область ударами Байрактарів, забезпечити роботу по наземних цілях ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Нам потрібні тепловізори, нам потрібні снайперські гвинтівки та набої, нам потрібні рації, нам потрібен захист − бронежилети, каски, нам потрібен тактичний одяг, нам потрібні гранатомети, Джавеліни, Еллоу, будь-які протитанкові реактивні системи.

Сьогодні наша територіальна оборона − гола й боса − захищає 1 млн 100 мешканців Сумської області. І я вимагаю, щоб наша область залишилась мирною, незалежною і тримала надалі незалежність України і мир в Європі. Я вимагаю від вас підтримки.

Ми сьогодні завдяки нашій героїчній теробороні тримаємо, палимо, знищуємо відправляємо назад в Росію ворога. Сьогодні колона розвернулася і пішла назад.

Сьогодні Сумщину і кожного мешканця Сумської області − від новонародженої та маленької дитини до старої людини − захищає НАТО. І НАТО − це не блок НАТО, це Наша Аху*нна Територіальна Оборона. І я пишаюся нашою теробороною. Я дякую їм, я дякую нашим хлопцям, я дякую волонтерам, я дякую підтримці всіх регіонів України, я дякую підтримці своїх колег, які сьогодні збирають гуманітарну допомогу і доправляють до нас на Сумщину. Я дякую сьогодні підтримці тих, хто телефонує і запитує, скільки і чого нам потрібно. Я сьогодні дякую кожному, хто зі зброєю в руках або в інформаційному просторі веде війну з ворогом.

І повірте, якщо буде підтримана Сумщина, то буде мир в Україні, буде мир в Європі і буде мир у світі.

Пишаюся нашими воїнами! Слава Україні!