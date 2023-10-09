Окупанти знову мінують поля на Запорізькому напрямку — ISW

Російські загарбники активізували мінні роботі в районі Роботиного та Вербового у Запорізької області, щоб скувати Збройні сили України на цих ділянках фронту та не допустити просування у райони забезпечення окупантів.

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Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни (ISW).

Джерела повідомляють що російські загарбники розпочали повторне мінування раніше розмінованих територій на лінії Роботине-Вербове, щоб "досягнути тактичної раптовості".

Крім того, загарбники почали проводити тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути сили українських військових.

В свою чергу прес-секретар Таврійської групи військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що росіяни намагаються скувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямах, аби не дати можливості перекинути резерви у Запорізьку область.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж останнього місяця українські війська стабілізували ситуацію в районі селища Велика Новосілка Донецької області.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові мають частковий успіх північніше Копанів та Новопрокопівки, що у Запорізькій області.

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