Окупанти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод

Сьогодні, 4 травня, окупанти з мінометів обстріляли Авдіївський коксохімічний завод.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена одна будівля, інформації про потерпілих і загиблих наразі немає.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни продовжують гатити по цивільних об’єктах у центрі області. Сьогодні зранку під ударом Авдіївська та Мар’їнська громади. Знову під обстріл потрапив Авдіївський коксохімічний завод – цього разу під мінометний. Пошкоджена одна будівля, інформації про жертв наразі немає. Також внаслідок нічного обстрілу по Авдіївці пошкоджено житловий будинок і школу", - повідомив він.

Також росіяни обстріляли вночі Мар’їнку запалювальними снарядами – є осередки займання у приватному секторі. Майже цілодобово тривають обстріли в районі Новомихайлівки. Попри все, фахівцям вдалося відновити лінію електропередач на Красногорівку.

Кириленко закликав усіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, покинути область.

Нагадаємо, російські військові 3 травня завдали ударів по Авдіївці, внаслідок чого загинули 12 людей, щонайменше 15 поранено. Окупанти завдали авіаударів по центральній частині міста, а потім і по коксохімічному заводу.

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