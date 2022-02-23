Окупанти знову обстріляли дитсадок на Донеччині: діти ховалися у підвалі (фото)

Окупанти знову обстріляли дитсадок на Донеччині: діти ховалися у підвалі (фото)

Ніхто з дітей не постраждав.

Російські окупанти обстріляли дитячий садок в селі Зеленопілля на Донеччині. У цей час там знаходилася малеча.

Про це 23 лютого повідомила Національна поліція.

Четверо дітей із вихователями ховалися у підвалі. Після обстрілу їх забрали батьки. Ніхто із них не постраждав. Зазначимо, що відстань від Зеленопілля до лінії розмежування - 5 км.

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Крім того, в Миколаївці внаслідок прямого влучення снаряду в будинок поранено мирну мешканку. Дані постраждалої встановлюються.

На вулиці Ювілейній пошкоджено будинок, під час обстрілу всередині перебувало літнє подружжя. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюються.

За фактами розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські окупанти 17 лютого обстріляли одразу кілька населених пунктів, зокрема дитсадок в Станиці Луганській. Коли почався обстріл окупантів, діти снідали.

Національна поліція України

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