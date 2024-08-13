Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Чернігівської області - ОВА

Ворог продовжує атакувати мирне населення.
Знов ворог бʼє по цивільній інфраструктурі області - цього разу по Бахмачу.
Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Росія - терорист", - додав він.
Також у Чернігівській області оголошена повітряна тривога.
Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.
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