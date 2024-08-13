Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Чернігівської області - ОВА

Знов ворог бʼє по цивільній інфраструктурі області - цього разу по Бахмачу.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Росія - терорист", - додав він.

Також у Чернігівській області оголошена повітряна тривога.

Також читайте Росіяни активізували авіацію на кордоні з Чернігівською та Сумською областями – Генштаб

Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.

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