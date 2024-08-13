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Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Чернігівської області - ОВА

Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Чернігівської області - ОВА

Подробиць ворожої атаки наразі не озвучується.

Ворог продовжує атакувати мирне населення.

Знов ворог бʼє по цивільній інфраструктурі області - цього разу по Бахмачу.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

"Росія - терорист", - додав він. 

Також у Чернігівській області оголошена повітряна тривога. 

Раніше речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник розповів, що Росія відправляє на кордон з Україною доволі професійні ДРГ.

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