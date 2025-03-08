Окупанти знову вдарили по енергетиці Одеської області: що відомо

Це вже сьомий обстріл енергосистеми регіону за останні три тижні.

У п'ятницю, 7 березня, ввечері окупанти завдали нового удару по енергетичному обʼєкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Це вже сьомий обстріл енергосистеми регіону за останні три тижні. Енергетики працюють безперервно, щоб усунути наслідки атак.

"Енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів. Битва за світло триває", — зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, у Миколаєві зрання гримлять вибухи.

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