Окупанти знову вдарили ракетами по Харкову і артилерією по області: двоє людей загинули

Впродовж минулої доби росіяни знову обстріляли три райони Харківської області, внаслідок артилерійського вогню загинули дві людини. Окрім цього, у ніч проти 12 липня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову.

Про це сьогодні, 12 липня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни продовжують свою тактику залякування мирного населення Харківщини. Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає", - поінформував він.

Також окупанти обстріляли три райони Харківської області, внаслідок чого загинули мирні людини.

"По області протягом минулої доби окупанти знову обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули 2 людини", - повідомив Синєгубов.

Також голова ОВА розповів про стан потерпілих від вчорашніх обстрілів у Харкові.

"Хлопчик 4 років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний хлопець - перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає. Всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Усім надається фахова медична допомога", - повідомив Синєгубов.

Також він зазначив, що російські загарбники продовжують спроби вести наступальні дії на території Харківської області.

"На Харківському напрямку наші захисники жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки. На Ізюмському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове та Дібровне. Наші воїни міцно тримають свої позиції та готові до будь-яких дій окупантів", - підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 11 липня окупанти влучили ракетою у 6-поверхівку в Харкові, а о десятій ранку обстріляли місто вже із систем залпового вогню "Смерч". Шестеро цивільних загинули, ще понад три десятки людей поранено - серед них двоє дітей.

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