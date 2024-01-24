Окупанти знову вдарили ракетами по Харкову: постраждала 4-річна дитина

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.
Окупанти знову вдарили ракетами по Харкову: поліція працює на місці влучань.
Про це інформує поліція Харківської області.
Станом на 00:00 за медичною допомогою звернулося 9 цивільних громадян. Серед постраждалих 4-річна дитина.
23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Також виявлене влучання у Холодногірському районі. Попередньо, вдарили ракетами С-300 з території Бєлгородської області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.
На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи.
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