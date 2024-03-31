Окупанти знову вивезли до Криму та РФ тварин із заповідника "Асканія-Нова": що відомо

З "Асканії-Нови" до Ростовської області окупантами було вивезено сім особин рідкісних видів тварин.

Російські окупанти знову мають намір вивезти тварин з біосферного заповідника "Асканія-Нова" на окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомив директор Біосферного заповідника "Асканія-Нова" Віктор Шаповал в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Шаповал прокоментував інформацію, що "Асканію-Нову" відвідував Олег Зубков – кримський бізнесмен, власник парку левів "Тайган" і ялтинського зоопарку "Казка", який служить окупантам.

"На сьогодні вивезені тварини не до кримських зоопарків, а на територію Ростовської області – у Ростовський зоопарк і Ростовську асоціацію збереження рідкісних видів тварин. Ці угоди були підписані Мєщєряковим (окупаційним керівником – ред.) у липні 2023 року, але сам факт вивезення стався лише в кінці листопада – на початку грудня", – каже легітимний директор "Асканії-Нови". Про які саме види тварин йдеться, він не уточнив.

За його інформацією, з "Асканії-Нови" окупантами було вивезено сім особин, в тому числі є види, занесені до Міжнародної конвенції СІТЕС, яка регулює міжнародну торгівлю видами дикої фауни під загрозою зникнення.

В підконтрольний окупантам кримський зоопарк "Тайган" з "Асканії-Нови" були вивезені три особини сірої української худоби.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року російські загарбники захопили заповідник "Асканія-Нова". Відтоді подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення не залежить від української адміністрації.

Читайте провідні новини дня: