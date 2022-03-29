Окупанти завдали удару по Хмельницькій області

Російські окупанти обстріляли місто Старокостянтинів.

Сьогодні, 29 березня, російські війська завдали удару по Старокостянтинові Хмельницької області.

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Про це повідомив мер Старокостянтинова Микола Мельничук у соцмережі.

"Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, однак сьогодні, як багато з вас могли побачити і почути, атака була дуже серйозна та завдала відчутних збитків. На щастя, ЗСУ та, очевидно — Бог, бережуть нас, тому обійшлося без людських жертв", - поінормував міський голова.

Нагадаємо, російська армія вже не вперше завдає ударів по місту. Населений пункт Хмельниччини став одним з перших, по яких Російська Федерація завдала ракетного удару 24 лютого - у перший день вторгнення. Після цього по місцевому аеродрому цілили ще кілька разів.