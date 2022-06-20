Окупанти зосередили 3 БТГ та підрозділи ДШВ на Сіверському напрямку - Генштаб

Окупанти зосередили 3 БТГ та підрозділи ДШВ на Сіверському напрямку - Генштаб

Російські окупанти зосереджують додаткові підрозділи біля кордонів України поблизу Чернігівської та Сумської областей.

Вони утримують там підрозділи десантно-штурмових військ та до трьох БТГ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4", - повідомляють у Генштабі.

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Зазначається також, що минулої доби російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

Нагадаємо, що експерт оцінив можливість Польщі закрити небо над західними регіонами України після заяви місцевого генерала.

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