Окупанти зосередили 3 БТГ та підрозділи ДШВ на Сіверському напрямку - Генштаб

Російські окупанти зосереджують додаткові підрозділи біля кордонів України поблизу Чернігівської та Сумської областей.
Вони утримують там підрозділи десантно-штурмових військ та до трьох БТГ.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4", - повідомляють у Генштабі.
Зазначається також, що минулої доби російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
Нагадаємо, що експерт оцінив можливість Польщі закрити небо над західними регіонами України після заяви місцевого генерала.
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