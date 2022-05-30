Окупанти зосередили вертолітну ескадрілью у напрямку Слов'янська - генштаб

Російські окупанти перегруповуються, щоб продовжити наступ на Барквінкове і Слов'янськ.

Для допомоги в наступі вони підтягнули авіацію.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що вже наступного тижня очікує хороших новин щодо постачання зброї до України.

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