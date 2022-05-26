Окупанти зосередилися на захопленні Лимана та намагаються закріпитися в районі Сєвєродонецька - Генштаб

Окупанти зосередилися на захопленні Лимана та намагаються закріпитися в районі Сєвєродонецька - Генштаб

Російські окупанти зосередили зусилля для взяття під контроль населенного пункту Лиман.

У такий спосіб вони планують покращити своє тактичне положення у напрямку Сєвєродонецька та Авдіївки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

"На Донецькому напрямку головні зусилля противника зосереджені на взятті під повний контроль населеного пункту Лиман та спробах покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки. Ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Задіяв артилерію та штурмову авіацію по позиціях наших підрозділів та цивільній інфраструктурі регіону", - повідомляють у Генштабі.

Ворог намагається закріпитись в районі Сєверодонецька. Минулої доби вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мав.

Нагадаємо, раніше Арестович розказав, на якому напрямку російські окупанти найінтенсивніше наступають на Україну.

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