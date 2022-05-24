Окупанти зруйнували вісім пам'яток історії та культури у Запорізькій області

Окупанти країни-агресорки Росії не припиняють нищити цивільну інфраструктуру: потрапляють під ворожі обстріли і історичні пам'ятки.

За три місяці війни у Запорізькій області російські окупанти зруйнували вже вісім пам’яток історії та культури.

Про це у зведенні повідомила Запорізька ОВА.

У місті Оріхів ворожими обстрілами пошкоджено старовинний менонітський маєток - історичний будинок меноніта Йохана Янцена, який побудували у 70-ті роки ХІХ століття. Нині у цій будівлі працювала Оріхівська міська рада. В маєтку пошкоджено вікна, розтрощені вхідні двері, стіни та старовинна ліпнина посічені уламками, а частина даху та другого поверху зовсім зруйновані.

На Запоріжжі окупанти зруйнували такі пам'ятки:

історико-архітектурний заповідник "Садиба Попова",

меморіальна стела учасникам АТО в Енергодарі,

залізничний вокзал "Запоріжжя-2",

колишня синагога і церква святого Тихона Задонського в Гуляйполі,

будинок культури в селі Мала Токмачка,

санаторний комплекс на Хортиці.

Крмі того, з Мелітопольського краєзнавчого музею викрадені цінні колекції. Серед зниклих цінностей є ікони та картини відомих художників.

Нагадаємо, російські окупанти в результаті авіаудару пошкодили Свято-Хрестовоздвиженську церкву у селі Нова-Буда на Житомирщині, яка була побудована у 1900 році.

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