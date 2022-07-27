Окупанти звели понтонні переправи на Харківщині і облаштували через них логістику - Генштаб

Завдяки ним вони намагаються покращити своє логічне забезпечення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 3 потужних вибухи пролунали у Харкові під час повітряної тривоги. В результаті «прильотів» в місті, за інформацією соцмереж, - сильна пожежа, варто закрити вікна.

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