Окупанти "звільнили" Луганщину від газу: через обстріли лише в 6 населених пунктах є блакитне паливо

Окупанти "звільнили" Луганщину від газу: через обстріли лише в 6 населених пунктах є блакитне паливо

Через зруйновані російськими окупантами газопроводи та розподільні станції майже вся Луганщина залишилася без газу.

В Луганській області газом користуються мешканці лише шести населених пунктів. В інших містах та селах централізоване газопостачання в домівки луганчан відсутнє через руйнування магістральних газопроводів та газорозподільних станцій.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Щодня газовики ремонтують пошкоджені ділянки. Намагаємось їх регулярно забезпечувати розхідними матеріалами, десь діставати нові труби. Іноді постає питання – що завезти першочергово в область: їжу або нову трубу великого діаметру, щоб було на чому цю їжу приготувати. Газ є в шести містах і селах. Однак в трьох із них не повсюди. Із блакитним паливом зараз 45,5 тисяч сімей. На жаль, деякі ділянки під час бойових дій нам вже не відремонтувати", - зазначив Гайдай.

Щодо водопостачання – в області більшість насосних станцій або зруйновані, або знеструмлені, каже очільник області.

За його словами, централізована подача води повністю відсутня у Рубіжному, Попасній, обмежена у Лисичанську, Новодружеську, Привіллі, Сєвєродонецьку.

Відсутнє подавання води до населених пунктів, які обслуговує "Попаснянський районний водоканал".

Нагадаємо, сьогодні, 27 квітня, голова ОДА Сергій Гайдай закликав мешканців Луганщини якомога швидше евакуюватись і назвав міста, звідки вивозитимуть людей у безпечніший регіон.

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