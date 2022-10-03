Окупанти звільнили з полону гендиректора Запорізької АЕС

За інформацією голови МАГАТЕ, Ігор Мурашов вже благополучно повернувся до своєї родини.
Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено з російського полону.
Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.
"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України. Я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", - розповів Гроссі.
Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримали окупанти.
Черз це МАГАТЕ зверталося до російської влади з проханням надати роз'яснення. А у Британії заявили, що такі дії російських окупантів є злочином і підривають безпечне управління станцією.
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