Окупанти звільнили з полону гендиректора Запорізької АЕС

За інформацією голови МАГАТЕ, Ігор Мурашов вже благополучно повернувся до своєї родини.

Генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова було звільнено з російського полону.

Про це повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Twitter.

"Я вітаю звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України. Я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини", - розповів Гроссі.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримали окупанти.

Черз це МАГАТЕ зверталося до російської влади з проханням надати роз'яснення. А у Британії заявили, що такі дії російських окупантів є злочином і підривають безпечне управління станцією.

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