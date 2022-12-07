Окупанти звозять до Маріуполя "зуби дракона": яка ситуація в захопленому місті

Росіяни перетворили Маріуполь на свою тилову військово-логістичну базу. Окупанти в місті вже готуються до оборони.

Росіяни везуть до Маріуполя так звані "зуби дракону" — бетонні укріплення для оборони міста. Перша така партія прибула 6 грудня.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракону" - бетонних укріплень з Криму. За інформацією, отриманою з наших джерел, у військовому містечку неподалік Севастополя запущене виробництво бетонних укріплень, які масово везуть на тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками. Вчора (6 грудня - ред.) перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське", - розповів Андрющенко.

Крім того, до села Урзуф на Донеччині прибуло чергове підкріплення російської живої сили та військової техніки. У населеному пункті купанти розмістили частину військового командування середньої ланки. Через це в селах Урзуф та Бабах-Тарама окупанти глушать мобільний зв’язок

За словами Андрющенка, в селах Агробаза та Бердянське поблизу Маріуполя відбулося "розквартирування окупантів". Через це вперше з моменту окупації цих населених пунктів по вулицях селищ росіяни запустили військові патрулі.

В Лівобережному районі Маріуполя в районі "Ранкового ринку" 6 грудня вперше від початку вересня окупанти встановили мобільний блок-пост, на якому проводять перевірку автівок та пішоходів. Однак серед пішоходів перевіряють виключно чоловіків, які пересуваються вулицею без жінок та дітей.

"Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів", — каже радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, раніше Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі у місцевих жителів в квартирах температура падає до двох градусів морозу.

Крім того, росіяни у Маріуполі складають списки нерухомого майна, яке вони зібрались "націоналізувати". Йдеться про будинки, власники яких виїхали з міста через прихід російських терористичних військ.

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