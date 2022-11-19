Окупанти звозять на захоплені території своїх пропагандистів, аби запустити там російське телебачення

Російські окупанти звозять на захоплені території України своїх пропагандистів — планують транслювати своє телебачення із вкраденого майна.

На тимчасово окупованих територіях росіяни планують запустити філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії (ВДТРК, рос. ВГТРК).

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що пропагандистський холдинг містить канали "росія-1", росія-к", росія-24", "карусєль", "ртр-планета" та низки радіостанцій.

"Для організації мовлення окупанти планують використати захоплене майно суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення (зокрема 196 метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі)", — кажуть у Центрі національного спротиву.

Однак окупанти мають проблему — більшість персоналу на тимчасово захоплених територіях відмовляються співпрацювати з ворогом. Тому росіяни звозять пропагандистів з Росії.

Нагадаємо, 11 листопада у звільненому Херсоні відновилася трансляція українського телебачення та радіо. Як налаштувати українські канали та радіо у Херсоні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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