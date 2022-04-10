Окупанти звозять захоплених активістів до СІЗО окупованого Криму – Джемілєв

Ймовірно, українських полонених катують.

Українців з тимчасово захоплених територій півдня, зокрема з Херсонщини та Мелітополя, росіяни вивозять до слідчих ізоляторів в окупованому Криму.

Про це під розповів народний депутат, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє "Укрінформ".

"Повідомляють, що слідчі ізолятори звільнили, етапували багатьох ув'язнених, і тепер заповнюють заарештованими з окупованих територій. З Херсонщини, Мелітополя звозять туди", – повідомив лідер кримськотатарського народу.

За словами Джемілєва, окупанти до полонених українців нікого з місцевих ув'язнених не підпускають.

"Є інформація, що наших полонених катують. Проте подробиць немає, оскільки все тримається у таємниці", – сказав нардеп.

Мустафа Джемілєв розповів, що в Криму окупанти посилили пропаганду і нагнітають військову істерію, зокрема серед неповнолітніх. Так, школах щотижня проходять лінійки, де дітей змушують співати гімн Росії.

Співробітників установ, підприємств, навчальних закладів змушують розміщувати у соцмережах пости на підтримку Путіна. За висловлювання проти війни людям загрожують великі штрафи, або й ув'язнення. До кримськотатарських активістів приходять додому та загрожують покараннями за протести проти так званої "спецоперації".

Нагадаємо, що у Криму окупанти торгують вкраденими в Україні речами.

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