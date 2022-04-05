Окупантів РФ, які чинили звірства на Київщині, повертають до України на іншу ділянку фронту

Окупантів РФ, які чинили звірства на Київщині, повертають до України на іншу ділянку фронту

Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони України.

"64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказані підрозділи рашистів з України вивели на територію Білорусі, вже незабаром їх відправлять до Бєлгорода, а за два дні перекинуть на харківський напрямок.

"Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують «спеціальні завдання». Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах. Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - повідомляють в українській розвідці.

Самі ж окупанти, до яких вже дійшли чутки про покарання за скоєні у Бучі звірства, відмовляються від відправки в Україну, втім, їхні рапорти про звільнення не приймають іпогрожують трибуналом.

Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І жоден злочинець-окупант не уникне належного покарання.

Нагадаємо, що чеський підприємець, побачивши кадри звірств окупантів у Бучі, вирішив підтримати українську армію. Засновник та власник інтернет порталу Seznam.cz, який є головним ресурсом-пошуковцем у Чеській Республіці, один з найбагатших чеських підприємців Іво Лукачович оголосив про пожертву у розмірі 100 мільйонів чеських крон (понад 4 млн доларів США) на придбання зброї для українських збройних сил.