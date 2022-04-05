Окупантів РФ, які чинили звірства на Київщині, повертають до України на іншу ділянку фронту

Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.
Російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.
Про це повідомляють у ГУР Міноборони України.
"64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вказані підрозділи рашистів з України вивели на територію Білорусі, вже незабаром їх відправлять до Бєлгорода, а за два дні перекинуть на харківський напрямок.
"Подібний графік вказує на те, що на 64-ту бригаду очікують «спеціальні завдання». Перше з них: залякування жителів населених пунктів України. Ті, хто чинив злочини геноциду в Бучі можуть повторити це знову в інших містах. Ще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка "утилізація" непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах", - повідомляють в українській розвідці.
Самі ж окупанти, до яких вже дійшли чутки про покарання за скоєні у Бучі звірства, відмовляються від відправки в Україну, втім, їхні рапорти про звільнення не приймають іпогрожують трибуналом.
Наразі українські та міжнародні слідчі проводять документування численних воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених російською армією. І жоден злочинець-окупант не уникне належного покарання.
Нагадаємо, що чеський підприємець, побачивши кадри звірств окупантів у Бучі, вирішив підтримати українську армію. Засновник та власник інтернет порталу Seznam.cz, який є головним ресурсом-пошуковцем у Чеській Республіці, один з найбагатших чеських підприємців Іво Лукачович оголосив про пожертву у розмірі 100 мільйонів чеських крон (понад 4 млн доларів США) на придбання зброї для українських збройних сил.