Окупантів, які чинили злочини в Україні, можуть затримувати на території інших країн - Верховний суд

Окупантів, які чинили злочини в Україні, можуть затримувати на території інших країн - Верховний суд

Верховний суд допускає, що засуджених за воєнні злочини в Україні можуть утримувати в інших країнах.

Росія не сприйматиме і не виконуватиме вироки українських судів, але щойно ці особи (окупанти - ред.) будуть перетинати кордон і опиняться на території інших країн, їх мають затримувати і передавати для відбування покарання.

Голова Верховного суду Всеволод Князєв не виключає можливість того, що засуджені за воєнні злочини в Україні і військовополонені триматимуться у місцях позбавлення волі в інших країнах, про це він розповів у інтерв'ю "Укрінформу".

Князєв зауважив, що це має бути питанням міждержавної угоди.

Також, за його словами, велику кількість військовополонених і злочинців Україна буде не в змозі прогодувати. Крім того, є побоювання міжнародної спільноти, що в Україні до цих осіб може бути гірше ставлення в місцях позбавлення волі.

"Тому на сьогодні як основна ідея обговорюється можливість тримання цих військовополонених і засуджених у місцях позбавлення волі за межами України, хоча би частково. Можливо, це буде частково в Україні, частково – за кордоном", - сказав голова ВС.

Стосовно розподілу справ між Україною та Міжнародним кримінальним судом Князєв зауважив, що українські суди могли б розглядати всі справи щодо всіх воєнних злочинів, вчинених на території України, за винятком тих, які розглядатиме МКС.

Нещодавно у Києві почався перший судовий процес щодо воєнних злочинів окупантів. Росіянина Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві цивільного на Сумщині.

Нагадаємо, до України направили найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ.

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