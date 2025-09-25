Окупанти атакували дронами Суми: з’явилися фото наслідків

Наслідки атаки ворожих дронів на Суми / © Сумська ОВА

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Окупанти атакували дронами Суми. За попередньою інформацією, це були удари «Італмас».

Про це повідомив в. о. міського голови Артем Кобзар у Telegram.

За попередньою інформацією, це були удари «Італмас».

Реклама

▪Два з цих дронів влучили по території приватного підприємства.

▪Один — по житловому сектору, де попередньо вибито 27 вікон.

▪Ще один приліт стався поруч із комунальним підприємством Сумської міської ради.

Наслідки атаки ворожих дронів на Суми / © Сумська ОВА

Наслідки атаки ворожих дронів на Суми / © Сумська ОВА

На щастя, за попередніми даними, загиблих немає.

Реклама

На місці працюють усі відповідні служби.

Що відомо про «Італмас»

Зазначимо, що росіяни почали активно використовувати гібридний дрон «Італмас» для ударів по Сумах. Ця зброя з’явилася ще в 2023 році, коли безпілотник показав слабку ефективність, а зараз противник вирішив «воскресити» проект.

Російський дрон «Італмас» (інші назви «Герань-3», «Виріб 54», «газонокосарка») — спрощена версія ударного безпілотника Shahed-136, побудована за схемою «літаюче крило». Його ще називають гібридом «Шахеда» та «Ланцета».

Має такі тактико-технічні характеристики (ТТХ):

Реклама

Дальність польоту — до 200 кілометрів

Швидкість — не більше 120-150 км/год

Тип двигуна — бензиновий китайський двигун, як і у «Герберах»

Бойова частина: від 15 до 25 кг вибухівки

Навігація: автономна або під управлінням оператора. Дані щодо систем штучного інтелекту в дроні не підтверджені.

Наведені ТТХ і досвід використання демонструють, що «Італмас» — це типова російська зброя терору, бо застосовується по цивільних цілях.

«Італмас» не розрахований на удари по військових об’єктах через невеликий обсяг бойової частини (у порівнянні із «Шахедом»), а невелика швидкість не дає йому можливості полювати за мобільними цілями.

Водночас у дрона є два важливих для росіян плюси. По-перше, він простий у виробництві, дешевий та масовий: його роблять з фанери, композиту або взагалі з пенопласту. Клепати його можна будь-де, аби були потрібні матеріали.

А по-друге, попри зовнішню схожість зі своїм іранським «предком», «Італмас» вміє літати значно нижче, ніж «Шахеди». Тобто його значно складніше виявити. До того ж за деякими даними, на цей дрон важче наводяться боєприпаси систем ППО: двигун в «Італмаса» винесений вперед.

Реклама

Нагадаємо, одна людина постраждала 22 вересня внаслідок нічної атаки на Суми російських ударних безпілотників.