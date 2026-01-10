Окупанти атакували Харків: що відомо про "приліт"

Ракета / © Associated Press

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову. У Слобідському районі зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він наголосив було зафіксовано подвійний удар ворожими ракетами по інфраструктурному обʼєкту у Слобідському районі.

Окрім цього, у Слобідському районі зафіксували падіння уламків ракети поблизу багатоквартирних житлових будинків.

Голова Харківської ОДА, Олег Синєгубов зазначив, що наразі інформація про постраждалих не надходила. Терехов також підтвердив цю інформацію.

На місцях працюють екстрені служби. Міська влада обіцяє повідомити додаткові деталі після уточнення наслідків атаки.

Нагадаємо, росіяни завдали авіаудару по Слов’янську, застосувавши керовану авіабомбу вагою 250 кілограмів. Боєприпас влучив у приватне подвір’я, внаслідок чого поранення дістали семеро мирних жителів. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також цивільну інфраструктуру.