Окупанти атакували торговельний центр у Харкові: є поранені

Приліт в Харкові / © Харківська ОВА

Росіяни здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БПлА. Він влучив у Київському районі міста, пошкодивши торговельний центр та муніципальний автобус.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, це був дрон типу «Молнія».

Згодом мер міста уточнив, що влучання сталося в дах одного з торговельних центрів, а саме — в дах магазину меблів.

Внаслідок удару об’єкт отримав пошкодження, проте, на щастя, руйнування не призвели до обвалів.

Терехов підтвердив наявність поранених.

«На зараз у Харкові внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.

Обставини та ступінь їхніх травм наразі уточнюються», - повідомив мер Харкова.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, оприлюднена Міністерством оборони Росії заява про намір наступати в Харківській області свідчить, що Кремль і надалі має територіальні претензії, які виходять за межі чотирьох незаконно анексованих українських регіонів.