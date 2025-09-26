ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
675
Час на прочитання
1 хв

Окупанти атакували торговельний центр у Харкові: є поранені

Медики надають допомогу постраждалим.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Приліт в Харкові

Приліт в Харкові / © Харківська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Росіяни здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БПлА. Він влучив у Київському районі міста, пошкодивши торговельний центр та муніципальний автобус.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Попередньо, це був дрон типу «Молнія».

Згодом мер міста уточнив, що влучання сталося в дах одного з торговельних центрів, а саме — в дах магазину меблів.

Внаслідок удару об’єкт отримав пошкодження, проте, на щастя, руйнування не призвели до обвалів.

Терехов підтвердив наявність поранених.

«На зараз у Харкові внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.

Обставини та ступінь їхніх травм наразі уточнюються», - повідомив мер Харкова.

Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, оприлюднена Міністерством оборони Росії заява про намір наступати в Харківській області свідчить, що Кремль і надалі має територіальні претензії, які виходять за межі чотирьох незаконно анексованих українських регіонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
675
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie