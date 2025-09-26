- Дата публікації
-
Окупанти атакували торговельний центр у Харкові: є поранені
Медики надають допомогу постраждалим.
Росіяни здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши БПлА. Він влучив у Київському районі міста, пошкодивши торговельний центр та муніципальний автобус.
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
Попередньо, це був дрон типу «Молнія».
Згодом мер міста уточнив, що влучання сталося в дах одного з торговельних центрів, а саме — в дах магазину меблів.
Внаслідок удару об’єкт отримав пошкодження, проте, на щастя, руйнування не призвели до обвалів.
Терехов підтвердив наявність поранених.
«На зараз у Харкові внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.
Обставини та ступінь їхніх травм наразі уточнюються», - повідомив мер Харкова.
Також внаслідок обстрілу було пошкоджено муніципальний автобус з пасажирами. Наразі інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, оприлюднена Міністерством оборони Росії заява про намір наступати в Харківській області свідчить, що Кремль і надалі має територіальні претензії, які виходять за межі чотирьох незаконно анексованих українських регіонів.