Окупанти атакували Запорізький район: поранені четверо людей, серед них діти
Ворог атакував приватний будинок, де виникла пожежа.
Російські загарбники атакували Запорізький район, внаслідок чого було поранено чотирьох людей, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Росіяни атакували Запорізький район — пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку надзвичайниками вже ліквідовано», — йдеться у повідомленні.
Крім того, чиновник повідомив, що парень зазнали жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей — дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно.
Раніше повідомлялося, що РФ вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.
Ми раніше інформували, що Росія може активніше застосовувати модернізовані дрони «шахед» із реактивними двигунами.