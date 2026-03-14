Окупанти атакували Запорізький район: поранені четверо людей, серед них діти

Ворог атакував Запорізький район / © Getty Images

Російські загарбники атакували Запорізький район, внаслідок чого було поранено чотирьох людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Росіяни атакували Запорізький район — пошкоджено приватний будинок. Сталась пожежа, яку надзвичайниками вже ліквідовано», — йдеться у повідомленні.

Крім того, чиновник повідомив, що парень зазнали жінка 35-ти років, чоловік 40 років, та двоє дітей — дівчина та хлопець 16 та 11 років відповідно.

