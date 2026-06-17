РФ змінює оборону Криму — Плетенчук

Реклама

Російські військові посилюють оборону тимчасово окупованого Криму через побоювання можливих українських десантних операцій.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю The Kyiv Independent.

За його словами, окупанти укріплюють ті ділянки півострова, які вважають найвразливішими для потенційного висадження.

Реклама

«Росіяни укріплюють кримські райони, вразливі для десантів, бо вважають це реальною загрозою», — зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що морські десантні операції залишаються важливою частиною сучасної війни. Українські морські піхотинці, за його словами, продовжують тренуватися та відпрацьовувати різні сценарії.

Водночас речник ВМС розповів, що Україна змогла забезпечити роботу власного морського коридору, відтіснити російські бойові кораблі від узбережжя та адаптуватися до нових умов морської війни, де значну роль відіграють безпілотні системи.

Він зазначив, що характер бойових дій на морі суттєво змінився через активне використання дронів, які стали одним із ключових факторів протистояння.

Реклама

Нагадаємо, днями міністр оборони України Михайло Федоров зробив гучну заяву щодо ситуації в окупованому Криму. За його словами, росіянам там невдовзі буде «весело».

А генерал США заінтригував заявою про Кримський міст. Годжес вважає, що деокупація Криму є «найважливішою частиною цієї війни» України з Росією.

Новини партнерів