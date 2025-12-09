ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
754
1 хв

Окупанти хочуть передати Лукашенку частину Азовського узбережжя

Сальдо хоче передати Білорусі території чорноморського узбережжя як «курортні проєкти».

Олена Капнік
Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко. / © Associated Press

Гауляйтер окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо готовий передати Білорусі частину азовсько-чорноморського узбережжя начебто для зведення санаторіїв і туристичних баз.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними джерел, йдеться про конкретні території між Генічеськом і Арабатською Стрілкою. Їх можуть передати в довгострокове користування. Сальдо описує ці землі як "ідеальне місце для курортного розвитку", а сам процес, що відбувається з Мінськом, «обміном політичною лояльністю».

Аналітики ЦНС наголошують: жодних «санаторіїв» не буде. Ба більше - ці території можуть використовувати як логістичні бази, закриті майданчики і інфраструктура подвійного призначення для силових структур Російської Федерації та Білорусі.

“Херсонщина розглядається окупантами як ресурсна зона, де «курортна риторика» слугує лише фасадом для зміцнення військової і політичної присутності союзних сил. Це приклад системного використання ТОТ для реалізації стратегічних інтересів РФ та її союзників із повним ігноруванням суверенітету України”, - наголосили у Центрі нацспротиву.

За їхніми даними,переговори з білоруськими структурами тривали щонайменше з літа 2024 року.

Як повідомлялося, в анексованому Криму путінська армія перетворила дитячий табір "Артек" на пропагандистський центр. За інформацією центру, днями довелося артеківцям зібрати 223 кілограми оливок, які відправили військовим путінської армії. І такі “волонтерські” акції місцеві колаборанти проводять регулярно.

