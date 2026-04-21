ТСН у соціальних мережах

Окупанти масово мінують узбережжя Криму через страх перед українським десантом

Ворог намагається максимально укріпити берегову лінію, створюючи щільні мінні поля та інженерні загородження не лише на суходолі, а й у прибережних водах.

Вибухи у Криму

Вибухи у Криму / © Фото з відкритих джерел

Російські підрозділи в тимчасово окупованому Криму проводять масштабне мінування узбережжя та прилеглих акваторій, намагаючись запобігти можливій висадці десанту Сил оборони України.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«За даними нашої розвідки, з метою недопущення проведення висадки десанту Сил оборони України на територію тимчасово окупованого Криму, російські підрозділи, які є там, а це оперативно-тактична група „Крим“, проводять заходи щодо встановлення мінно-вибухових загороджень вздовж узбережжя Криму із застосуванням протитанкових і протипіхотних мін», — зазначив він.

За словами речника, ворог намагається максимально укріпити берегову лінію, створюючи щільні мінні поля та інженерні загородження не лише на суходолі, а й у прибережних водах.

«Вони намагаються замінувати майже все узбережжя, встановлюючи сотні й навіть тисячі мін. З пляжів зараз будуть мінні поля, які будуть перекриті різними дротяними загородженнями, і це не лише пляжі, а й частини моря. Вони закривають все, тому що вони дуже бояться що буде висаджений десант на Крим», — розповів Волошин.

Нагадаємо, у ніч проти 19 квітня спецпідрозділ ГУР «Примари» провів операцію в окупованому Криму. Внаслідок точних ударів виведено з ладу російські великі десантні кораблі «Ямал», «Николай Фильченков» та знищено радіолокаційну станцію ворога.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
