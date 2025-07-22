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- Укрaїнa
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Окупанти масово вилучають в місцевих техніку для перегляду українського ТБ
Росіяни забрали понад 1000 комплектів обладнання лише за тиждень, щоб нав’язати власну пропаганду.
Росіяни примусово забирають у людей техніку, яка дозволяє дивитися українське телебачення. Лише минулого тижня — понад 1000 комплектів.
Про це інформує Центр національного спротиву у повідомленні у соцмережах.
Мета — повністю зачистити інформаційний простір. Натомість людям нав’язують "русскій мір" через безкоштовні супутникові приймачі.
Це — не просто цензура. Це окупаційний контроль за думками.
Як повідомляв військовий експерт Дмитро Жмайло, окупанти хочуть підійти до Мирнограда та намагаються зробити оточення в цьому районі. Ключовими воротами та битвою на Донеччині, яка, скоріше за все, буде розгортатися дорогою до цілі, є населений пункт Гришине.