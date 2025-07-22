ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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430
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Окупанти масово вилучають в місцевих техніку для перегляду українського ТБ

Росіяни забрали понад 1000 комплектів обладнання лише за тиждень, щоб нав’язати власну пропаганду.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Антена

Антена / © Центр національного спротиву


Росіяни примусово забирають у людей техніку, яка дозволяє дивитися українське телебачення. Лише минулого тижня — понад 1000 комплектів.

Про це інформує Центр національного спротиву у повідомленні у соцмережах.

Мета — повністю зачистити інформаційний простір. Натомість людям нав’язують "русскій мір" через безкоштовні супутникові приймачі.

Це — не просто цензура. Це окупаційний контроль за думками.

Як повідомляв військовий експерт Дмитро Жмайло, окупанти хочуть підійти до Мирнограда та намагаються зробити оточення в цьому районі. Ключовими воротами та битвою на Донеччині, яка, скоріше за все, буде розгортатися дорогою до цілі, є населений пункт Гришине.

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