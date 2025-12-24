Окупанти намагаються захопити три українські міста: офіцер ЗСУ назвав головні цілі ворога

Триває оборона Покровська / © ТСН

Реклама

Військово-політичне командування РФ поставило перед російською окупаційною армією завдання захопити Мирноград, Покровськ та Добропілля. Кремлю це потрібно для поширення пропаганди про «успіхи на фронті».

На цьому наголосив начальник штабу 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла Олег Лотоцький в коментарі «24 каналу».

За його словами, російські війська мають чітко визначені часові межі щодо захоплення цих населених пунктів і намагаються реалізувати ці плани масованим тиском.

Реклама

«Збільшили кількість особового складу, техніки в наступах», — зауважив український офіцер.

Окрім того, як зазначає Лотоцький, росіяни намагаються зламати моральний дух українських захисників, публікуючи відео окупантів із російськими прапорами, які начебто заходять до районів міста, які вони повністю контролюють.

Однак, стверджує український офіцер, така демонстрація «успіхів» насправді не свідчить про досягнення стратегічних цілей — такі тактичні дії мають радше інформаційний, ніж військовий ефект.

Лотоцький наголосив, що оборона Покровська була підготовлена належним чином: тут були створені інженерні загородження, а рівень оборонної інфраструктури відповідав вимогам сучасного бою.

Реклама

«Через це він так довго і тримається. Досі тримається», — додав військовий.

За його словами, проникненню ворога до Покровська посприяли складні погодні умови, зокрема щільні тумани, які дозволили непомітно накопичити особовий склад в районі міста.

Нагадаємо, в Угрупованні військ «Схід» повідомили, що у Покровську Донецької області триває оборона, українські війська контролюють північну частину міста. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських окупантів на підступах до міста.