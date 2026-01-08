Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: є загиблі та поранені

РФ тероризує херсонців / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 8 січня, військові Росії влаштували смертельний артобстріл Херсона. Сталося влучення у кафе.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі тривають заходи з встановлення інших потерпілих.

Реклама

«Росіяни вбили двох херсонців. Внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста близько 12.30 травми, несумісні з життям, дістали двоє чоловіків», — написав своєю чергою очільник МВА Ярослав Шанько.

Очільник ОВА Олександр Прокудін згодом повідомив, що кількість жертв зросла: «У лікарні помер 57-річний херсонець, який постраждав через російський обстріл центральної частини міста. Медики до останнього боролися за життя пораненого, однак травми виявилися надто тяжкими».

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Херсоні росіяни атакували з дрона машину екстреної медичної допомоги. Постраждав 70-річний водій «швидкої».