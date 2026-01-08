ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

Окупанти обстріляли кафе у Херсоні: є загиблі та поранені

Окупанти вгатили по Херсону — влада повідомила про трьох загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує херсонців

РФ тероризує херсонців / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 8 січня, військові Росії влаштували смертельний артобстріл Херсона. Сталося влучення у кафе.

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Наразі тривають заходи з встановлення інших потерпілих.

«Росіяни вбили двох херсонців. Внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста близько 12.30 травми, несумісні з життям, дістали двоє чоловіків», — написав своєю чергою очільник МВА Ярослав Шанько.

Очільник ОВА Олександр Прокудін згодом повідомив, що кількість жертв зросла: «У лікарні помер 57-річний херсонець, який постраждав через російський обстріл центральної частини міста. Медики до останнього боролися за життя пораненого, однак травми виявилися надто тяжкими».

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Херсоні росіяни атакували з дрона машину екстреної медичної допомоги. Постраждав 70-річний водій «швидкої».

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie