ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Окупанти обстріляли Одесу: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури

Російські війська вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт інфраструктури.

Одеса залишається однією з постійних цілей російських атак

Одеса залишається однією з постійних цілей російських атак / © ДСНС

В Одесі вночі окупанти здійснили атаку на інфраструктуру.

Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Житлова забудова не постраждала. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.

Нагадаємо, зрання росіяни атакували ударними дронами Чернігів.

Через падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках. Інформація про постраждалих уточнюється. Один «Шахед» вибухнув біля багатоповерхового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна.

