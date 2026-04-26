Окупанти обстріляли Одесу: пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури
Російські війська вчергове атакували Одесу ударними безпілотниками. Під удар потрапив обʼєкт інфраструктури.
В Одесі вночі окупанти здійснили атаку на інфраструктуру.
Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Житлова забудова не постраждала. Інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.
Нагадаємо, зрання росіяни атакували ударними дронами Чернігів.
Через падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках. Інформація про постраждалих уточнюється. Один «Шахед» вибухнув біля багатоповерхового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна.
