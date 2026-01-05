Окупанти озброїли "Шахеди" найновішим ПЗРК "Верба": як це працює та в чому небезпека

Збитий «Шахед» з ПЗРК «Верба» / © Defence express

Реклама

Після експерименту зі встановленням на «Шахед» ракети «повітря-повітря» Р-60 російські окупанти пішли в бік монтажу на свій далекобійний дрон переносного зенітного ракетного комплексу.

Мета цього нововведення аналогічна — спроба протидіяти українським вертольотам та літакам, які залучені до збиття російських «Шахедів», пише Defense Express.

Про збиття такого дрона спочатку повідомив фахівець Сергій «Флеш» Бескрестнов, а згодом відео із цим «Шахедом», який перехопили бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis, показали у Силах безпілотних систем.

Реклама

При цьому увагу можливо звернути одразу на декілька речей. По-перше, це використання ПЗРК «Верба», який є найновішим переносним зенітним ракетним комплексом, що стоїть на озброєнні РФ. Про це говорить як зовнішній вигляд пускової, так і індекс 9П333. І з огляду на маркування ця пускова була вироблена у 2025 році.

Також для активації ПЗРК ворог встановив ряд додаткових систем, які мають ініціювати пуск ракети, а саме: увімкнення пускової, проколювання балона зі стисненим азотом для охолодження інфрачервоної ГСН та здійснення пуску.

І наразі це не виглядає серійним рішенням, наприклад, через відсутність кабель-менеджмента, використання звичайних хомутів та відкритий монтаж всіх додаткових систем на корпус.

Звичайні хомути та відкритий монтаж всіх додаткових систем на корпус / © Defense Express

Більше того, саме використання ПЗРК «Верба» вже вказує на це. Бо технічно у рашистів є серійні рішення у вигляді комплекту «Стрелец», який призначений для оснащення ПЗРК вертольотів та будь-яких інших носіїв. Окрім того, є версія ПЗРК «Игла-В» спеціально створена для вертольотів.

Реклама

«Стрелец» та «Игла-В» / © Defense Express

Тобто той хто займався інтеграцією ПЗРК «Верба» на «Шахед» мав доступ до цього нового комплексу, але не до готових рішень. Саме тому розробник мав придумувати засоби ініціації пуску, які б повторювали дії людини. І об’єктивно такі рішення більше нагадують «гаражну» розробку, що звісно не нівелює ступінь загрози.

По-друге, необхідно звернути увагу на головний компонент цієї системи — забезпечення управління «Шахедом» у режимі он-лайн. Бо головна ідея рашистів полягає у тому, що оператор, який керує дроном з ПЗРК, має побачити вертоліт чи літак, після цього зманеврувати таким чином, щоб головка самонаведення «Верби» захопила ціль у доволі обмежений час її охолодження.

А без системи передачі відеозображення з дрона та забезпечення керування ним «з пульта», як FPV-дроном, вся ця іде абсолютно безпорадна. І наразі відома система, яка використовується ворогом для таких цілей — mesh-модеми. І саме тому боротьба з цим каналом управління «Шахедами» є пріоритетним.

Нагадаємо, Росія озброїлася новим дешевим «Шахедом». Цей апарат є технологічно спрощеною та економічно вигіднішою версією вже відомого дрона-камікадзе Shahed-136, який ворог активно використовує для терору українських міст.