Окупанти перегруповуються і готуються до більшого наступу: що кажуть в ОСУВ
Російські окупанти зараз намагаються частіше атакувати українські логістичі канали та проводити перегрупування своїх військ, намагаючись компенсувати втрату супутникового зв’язку.
Російські окупанти здійснюють спроби наступу на лиманському та куп’янському напрямках фронту в Донецькій, Луганській та Харківській областях, але більше сконцентровані на перегрупуванні в рамках підготовки до більшого наступу і спробах повернути керованість військами після втрати змоги користуватися терміналами супутникового зв’язку Starlink.
Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу «Ми Україна» у понеділок, 2 березня.
«Станом на цей ранок росіяни більше проводять перегрупування, ніж атакують. У нас є спроби наступу на лиманському напрямку і на куп’янському напрямку, це основне. Ну і певна активність ворога на вовчанському напрямку, якщо брати саме за минулу добу», — зазначив він.
За словами Трегубова, російські окупанти зараз намагаються частіше атакувати українські логістичі канали та проводити перегрупування своїх військ, намагаючись компенсувати втрату супутникового зв’язку.
«Це очевидно, тому що, по-перше, вони готуються до більшого наступу. По-друге, у них виникли у самих логістичні і управлінські проблеми, коли у них не стало Старлінків. Якщо вони хочуть підготувати якийсь наступ, вони мають вирішити цю проблему. Вони мають вирішити проблему управління військами. І, виходячи з цього, їм треба все ж таки деякий час на підготовку. Хоча, якщо чесно казати, навряд чи вони повністю компенсують цю відсутність технологій», — додав начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил.
Нагадаємо, лінія фронту на Донеччині наблизилася до Краматорська приблизно на п’ять кілометрів, що створює для міста складну безпекову ситуацію.