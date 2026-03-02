Окупанти перегруповуються і готуються до більшого наступу: що кажуть в ОСУВ

Російські військові / © RG.ru

Російські окупанти здійснюють спроби наступу на лиманському та куп’янському напрямках фронту в Донецькій, Луганській та Харківській областях, але більше сконцентровані на перегрупуванні в рамках підготовки до більшого наступу і спробах повернути керованість військами після втрати змоги користуватися терміналами супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу «Ми Україна» у понеділок, 2 березня.

«Станом на цей ранок росіяни більше проводять перегрупування, ніж атакують. У нас є спроби наступу на лиманському напрямку і на куп’янському напрямку, це основне. Ну і певна активність ворога на вовчанському напрямку, якщо брати саме за минулу добу», — зазначив він.

За словами Трегубова, російські окупанти зараз намагаються частіше атакувати українські логістичі канали та проводити перегрупування своїх військ, намагаючись компенсувати втрату супутникового зв’язку.

«Це очевидно, тому що, по-перше, вони готуються до більшого наступу. По-друге, у них виникли у самих логістичні і управлінські проблеми, коли у них не стало Старлінків. Якщо вони хочуть підготувати якийсь наступ, вони мають вирішити цю проблему. Вони мають вирішити проблему управління військами. І, виходячи з цього, їм треба все ж таки деякий час на підготовку. Хоча, якщо чесно казати, навряд чи вони повністю компенсують цю відсутність технологій», — додав начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил.

Нагадаємо, лінія фронту на Донеччині наблизилася до Краматорська приблизно на п’ять кілометрів, що створює для міста складну безпекову ситуацію.