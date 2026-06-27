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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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55
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Окупанти перекрили Керченький міст через атаку дронів

Загарбники повідомили про нову атаку українських безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Міст через Керченську протоку

Міст через Керченську протоку / © Associated Press

У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 27 червня російські окупанти перекривали рух незаконно зведеним мостом через Керченську протоку.

Про це інформують «Кримський міст: оперативна інформація», а також гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Близько 4:00 за київським часом окупаційна адміністрація оголосила про тимчасове перекриття руху мостом через Керченську протоку.

За словами Развожаєва, у Севастополі нібито тривало відбиття атаки безпілотників, а також працювали засоби протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи.

Він також заявив, що в Балаклавському районі окупанти нібито збили два безпілотники.

Раніше повідомлялося, що у окупованому Криму призупинили роботу всіх дитячих таборів на тлі атак Сил оборони України по російській логістиці.

Ми раніше інформували, що кампанія українських ударів по логістиці та інфраструктурі Криму перетворила його на острів без світла, води й пального.

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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