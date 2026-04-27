Окупанти потужно вгатили по Одесі — перші деталі та фото
Під удар потрапили житлові будинки, готель та транспортні засоби.
Уночі росіяли здійснили масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися 11 людей, серед яких двоє дітей.
Про наслідки атаки повідомив очільник МВА Сергій Лисак.
«У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об’єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей. Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби», — зазначив він.
Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч.
Нагадаємо, напередодні російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей.