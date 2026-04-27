Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Уночі росіяли здійснили масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися 11 людей, серед яких двоє дітей.

Про наслідки атаки повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об’єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей. Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби», — зазначив він.

Реклама

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч.

Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, напередодні російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей.