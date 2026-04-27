ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1708
Час на прочитання
1 хв

Окупанти потужно вгатили по Одесі — перші деталі та фото

Під удар потрапили житлові будинки, готель та транспортні засоби.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Доповнено додатковими матеріалами

Уночі росіяли здійснили масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися 11 людей, серед яких двоє дітей.

Про наслідки атаки повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

«У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об’єкти в центрі міста. Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей. Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби», — зазначив він.

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Наслідки атаки / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях усю ніч.

Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак

Наслідки атаки. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, напередодні російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1708
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie