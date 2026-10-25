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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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29
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Окупанти повторно атакували рятувальників у Харкові — моторошні фото

У Харкові ворог вдарив по місту за допомогою безпілотника. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Росіяни вдарили по Харкову

Росіяни вдарили по Харкову / © ДСНС

Увечері, 24 жовтня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Під удар потрапили торговельний центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі міста.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

«Виникли пожежі, постраждала одна людина. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Постраждали двоє рятувальників, повністю знищено пожежну автоцистерну», — йдеться у повідомленні.

У торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник.

Росіяни вдарили по Харкову

Росіяни вдарили по Харкову

Росіяни вдарили по Харкову / © ДСНС

Росіяни вдарили по Харкову / © ДСНС

Атака по Україні — що відомо

У ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема типу Shahed (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

Росіяни атакували Запоріжжя, влучили у торговельний об’єкт. У Дніпрі знову завдали ударів по критичній інфраструктурі.

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