Росіяни вдарили по Харкову / © ДСНС

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Увечері, 24 жовтня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Під удар потрапили торговельний центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі міста.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

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«Виникли пожежі, постраждала одна людина. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Постраждали двоє рятувальників, повністю знищено пожежну автоцистерну», — йдеться у повідомленні.

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У торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник.

Росіяни вдарили по Харкову

Росіяни вдарили по Харкову / © ДСНС

Атака по Україні — що відомо

У ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема типу Shahed (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.

Росіяни атакували Запоріжжя, влучили у торговельний об’єкт. У Дніпрі знову завдали ударів по критичній інфраструктурі.

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