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Окупанти повторно атакували рятувальників у Харкові — моторошні фото
У Харкові ворог вдарив по місту за допомогою безпілотника. Після прибуття рятувальників на місце пожежі окупанти завдали повторного удару.
Увечері, 24 жовтня, росіяни атакували Харків безпілотниками. Під удар потрапили торговельний центр в Основ’янському районі та цивільне підприємство в Індустріальному районі міста.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
«Виникли пожежі, постраждала одна людина. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторних ударів по місцях роботи підрозділів ДСНС. Постраждали двоє рятувальників, повністю знищено пожежну автоцистерну», — йдеться у повідомленні.
У торговельному центрі виникла масштабна пожежа. Під час її гасіння постраждав ще один рятувальник.
Атака по Україні — що відомо
У ніч проти 25 жовтня росіяни атакували Україну 159 дронами, зокрема типу Shahed (із них 92 — реактивні), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 119 з них.
Росіяни атакували Запоріжжя, влучили у торговельний об’єкт. У Дніпрі знову завдали ударів по критичній інфраструктурі.